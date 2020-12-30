اليوم السابع
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الأربعاء، 30 ديسمبر 2020 09:58 ص
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تموين الغربية تسلم 34 أسطوانة أكسجين للمستشفيات بعد ضبطها فى حملة بطنطا

الأربعاء، 30 ديسمبر 2020 09:51 ص
تموين الغربية تسلم 34 أسطوانة أكسجين للمستشفيات بعد ضبطها فى حملة بطنطا اسطوانات اكسجين - أرشيفية
الغربية - عادل ضرة

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سلمت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظه الغربيه ، 34 أسطوانة أكسجين لمديرية الصحة ، لتسليمها لعدد من المستشفيات، بعد ضبطها فى حملة تموينية بمركز طنطا ، داخل مخزن بقصد بيعها لمرضى كورونا بأسعار باهظة لتحقيق أرباح طائلة بدون وجه حق.

وتم تسليم الإسطوانات لمستشفيات حميات كفر الزيات وحميات وصدر طنطا ومستشفى قرية شقرف.

كانت حملة مكبرة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظه الغربية ، برئاسه المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين ، بالاشتراك مع الإدارة العامة لشرطة التموين بوسط وغرب الدلتا ، قد تمكنت من ضبط 34 أسطوانة أكسجين و25 منظم هواء داخل مخزن بدون ترخيص ، بقصد الغش وخداع المواطنين واستغلال احتياجات مرضى كورونا للأكسجين.

كانت معلومات قد وردت لوكيل وزارة التموين بقيام صاحب مخزن بدائرة مركز طنطا ، بتجميع كميات من أسطوانات الأكسجين داخل مخزن وعلى الفور انتقلت حملة مكبرة من مفتشي التموين ، بالاشتراك مع الادارة العامة لشرطة التموين فرع وسط وغرب الدلتا، وتم ضبط 34 أسطوانة اكسجين و25 منظم هواء غير مدموغ من المصدر بغرض الغش والخداع وتحقيق مكاسب غير مشروعه مخالفا القانون 281 لسنة 2020 والقانون 154لسنة 2019 الصادر من رئيس الجمهوريه بشأن تنظيم التراخيص تم التحفظ علي المضبوطات وحرر محضر بالواقعه والعرض علي النيابة العامة لاتخاذ اللازم .

 

 


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