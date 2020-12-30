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تسجيل 575 حالة وفاة و16202 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى إيطاليا

الأربعاء، 30 ديسمبر 2020 08:09 م
تسجيل 575 حالة وفاة و16202 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى إيطاليا كورونا -أرشيفية
كتب أحمد عرفة

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أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم الأربعاء، تسجيلها 16202 إصابة و575 وفاة جديدة بفيروس كورونا فى البلاد.

 

ووفقا لموقع روسيا اليوم، أكدت وزارة الصحة الإيطالية، فى إحصائية جديدة، ارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19"  فى إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 16202 حالة، ليصل العدد العام إلى مستوى 2083689.

 

وتشهد إيطاليا ارتفاعات جديدة للإصابات اليومية بالفيروس، حيث سبق أن سجلت البلاد يوم 27 ديسمبر  8913 حالة، وفي 29 ديسمبر 8585، وفي 29 ديسمبر 11212.


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