انقطاع المياه عن 3 مناطق بشبين القناطر بالقليوبية بسبب عطل اليوم

القليوبية إبراهيم سالم

أعلنت شركة مياه القليوبية بقيادة المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، انقطاع المياه عن عدة مناطق بشبين القناطر بسبب عطل مفاجئ بخط طرد محطة رفع الصرف الصحى قطر 500 مم، بمدينة شبين القناطر.

وأوضحت الشركة، أن المناطق التى سيتم قطع المياه عنها هي (الوكلاء- الدلتا- عزبة أبو خضرة)، وتم الدفع بالفرق الفنية لسرعة إصلاح العطل وإعادة ضخ المياه من جديد للمناطق المتضررة.

وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجتهم من المياه خلال تلك الفترة وستقوم الشركة بتوفير سيارات مياه نقية صالحة الشرب خلال تلك الفترة.