اليوم السابع
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الأربعاء، 30 ديسمبر 2020 12:20 م
خالد صلاح
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الهند تسجل 20549 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا

الأربعاء، 30 ديسمبر 2020 11:58 ص
الهند تسجل 20549 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا كورونا فى الهند - أرشيفية
وكالات

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سجلت الهند خلال الـ24 ساعة الماضية، 20549 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، و 286 وفاة.

وأفادت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 10.244.852 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 148.439 حالة وفاة.


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