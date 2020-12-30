الهند تسجل 20549 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا

وكالات

سجلت الهند خلال الـ24 ساعة الماضية، 20549 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، و 286 وفاة.

وأفادت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 10.244.852 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 148.439 حالة وفاة.