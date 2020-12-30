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المرصد السورى: ارتفاع عدد قتلى عناصر الجيش السورى لـ 37 فى تفجير حافلة

الأربعاء، 30 ديسمبر 2020 11:50 م
المرصد السورى: ارتفاع عدد قتلى عناصر الجيش السورى لـ 37 فى تفجير حافلة الجيش السورى
كتب أحمد عرفة

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أكد المرصد السورى، ارتفاع عدد قتلى عناصر الجيش السورى إلى 37 شخصا فى تفجير حافلة على طريق تدمر دير الزور، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وفى وقت سابق قالت وكالة الأنباء السورية اليوم الأربعاء، إن 28 مواطنا قتلوا وأصيب 13 أخرين في هجوم "إرهابى" استهدف حافلة على طريق سريع رئيسي في محافظة دير الزور المتاخمة للعراق.

ولم يرد مزيد من التفاصيل بشأن الحادث، الذى وقع فى منطقة تنتشر فيها بشكل أساسي قوات الجيش السورى وفصائل مسلحة تدعمها إيران، بالقرب من مدينة تدمر التاريخية.

 

 


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