الشرطة النرويجية: أكثر من 20 مفقودا فى انهيار أرضى جنوب البلاد

كتب أحمد عرفة

أعلنت الشرطة النرويجية، أن أكثر من 20 مفقودا فى انهيار أرضى جنوب البلاد، وفقا لخبر عاجل بثته قناة إكسترا نيوز منذ قليل.

وتسبب هبوط أرضى كبير، فى انهيار العديد من المنازل فى بلدية جيردروم فى النرويج، فى الساعات الأولى من فجر اليوم الأربعاء، فيما قامت قوات الإنقاذ بإجلاء السكان الذين بلغ أعدادهم ما بين 150 إلى 200 شخص من المنطقة، ونقلت عدداً من المصابين إلى المستشفيات، بعد تلقى الشرطة إنذاراً بحدوث انهيار أرضى نحوى الساعة الرابعة صباح اليوم.



ووفقا لموقع VN النرويجى، قال روجر بيترسين، المسؤول فى خدمة الإنقاذ، إنه لا يوجد شخص مفقود بعد الحادثة، فيما قالت شيتيل رينجسيت، من الشرطة، إن جميع خدمات الإنقاذ فى الموقع وتعمل على إجلاء السكان.



وأشار الموقع، إلى أن عدد من المصابين تم نقلهم إلى مستشفى أوسلو الجامعى بعد إصابتهم بسبب الانهيار، مشيرا إلى أن المصاب الأول وصل فى الساعة السادسة والنصف صباحا، وقال أندش باير، المتحدث باسم المستشفى: "أعلنا حالة الطوارئ باللون الأحمر، ما يعنى أننا نطلب موارد إضافية، حيث نتأهب لاستقبال عدد كبير من الجرحى".



كما أعلن مستشفى Ahus حالة الطوارئ والتأهب القصوى، واستقبلوا 3 مصابين حتى الآن. ولا يزال العدد الإجمالى للمصابين غير واضح، لكن 5 أشخاص على الأقل نقلوا إلى المستشفى.