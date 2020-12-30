الخارجية البريطانية تحتفى بإجازة لقاح "أكسفورد - أسترا زينيكا" لكورونا

ريهام عبد الله

احتفت وزارة الخارجية البريطانية، بإجازة استخدام اللقاح المضاد لفيروس كورونا الذي طورته جامعة أكسفورد بالتعاون مع شركة أسترا زينيكا للتطعيم فى المملكة المتحدة، بعد قبول الحكومة البريطانية لتوصيات هيئة تنظيم الأدوية والمنتجات الصحية.

وقالت الخارجية البريطانية فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر، "الحكومة البريطانية أعلنت اليوم قبول توصيات هيئة تنظيم الأدوية والمنتجات الصحية، بإجازة استخدام اللقاح المضاد لفيروس كورونا الذى طورته جامعة أكسفورد بالتعاون مع شركة إسترا زينيكا للتطعيم فى المملكة المتحدة".



الخارجية البريطانية

وكانت جريدة "دايلى ميرور" البريطانية ذكرت أنه تمت الموافقة على لقاح أكسفورد وأسترازينكا Oxford AstraZeneca لكورونا مع احتمال حصول الملايين على اللقاح فى غضون أسابيع، وقالت الجريدة "قد يؤدى ذلك إلى إنهاء الإغلاق بحلول فبراير، حيث تم تحديد 15 مليون شخص أكثر عرضة لخطر الموت أو الإصابة بمرض خطير من فيروس كورونا للتطعيم العاجل".