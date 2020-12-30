اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 30 ديسمبر 2020 05:59 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

البحرين تدين الهجوم الإرهابى فى مطار عدن

الأربعاء، 30 ديسمبر 2020 05:29 م
البحرين تدين الهجوم الإرهابى فى مطار عدن مطار عدن
كتب مصطفى عنبر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أدانت وزارة خارجية مملكة البحرين، الهجوم الإرهابي الجبان الذي نفذته ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران واستهدف مطار عدن بالجمهورية اليمنية، أثناء هبوط الطائرة المقلة لرئيس وأعضاء الحكومة اليمنية، والذي أدى إلى مقتل وإصابة العديد من الأشخاص، معربة عن خالص التعازي والمواساة لأهالي وذوي الضحايا وللحكومة والشعب اليمني الشقيق، وتمنياتها لجميع المصابين بالشفاء العاجل.

 

وأكدت الوزارة، في بيان أوردته وكالة الأنباء البحرينية، تضامن ودعم مملكة البحرين لليمن ، مشيرة إلى أن هذا العمل الإرهابي الآثم يعكس إصرارا واضحا من ميليشيات الحوثي الإرهابية على مواصلة اعتداءاتها على المؤسسات والمنشآت المدنية وزعزعة الأمن والاستقرار في اليمن، وعرقلة التوصل إلى أي حل سياسي يلبي طموحات الشعب اليمني للأمن والاستقرار والسلام.

 


البحرين

مطار عدن

هجوم ارهابى

الحوثيين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة