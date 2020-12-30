اليوم السابع
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الأربعاء، 30 ديسمبر 2020 04:11 م
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استمرار إخلاء وإزالة المنازل بالمنطقة العشوائية بعد نقل الأهالى للمساكن البديلة

الأربعاء، 30 ديسمبر 2020 03:33 م
استمرار إخلاء وإزالة المنازل بالمنطقة العشوائية بعد نقل الأهالى للمساكن البديلة هدم مناطق الخطورة الداهمة بالغردقة
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أعلن اللواء عاطف وجدى، رئيس مدينة الغردقة، أنه جارى استكمال أعمال إخلاء منازل المستحقين من قاطنى منطقة الخطورة الداهمة وإعادة تسكينها بمساكن الروضة بديل العشوائيات، مع استمرار هدم المنازل القديمة حتى لا يعود لها سكانها مرة أخرى بعد نقلهم للمساكن البديلة للعشوائيات .

واضاف رئيس مدينة الغردقة فى بيان له اليوم ، أنه لليوم الثانى تستمر الوحدة المحلية بعمل حملات إزالة للمنازل ذات الخطورة الداهمة بمنطقتى جبل العفش ومجاهد بحى شمال من قاطنى المنطقه العشوائية داهمه الخطوره، بعد التصديق على العقود الخاصة بهم من محافظ البحر الاحمر.

وأشار أن عملية نقل وتسكين المواطنين تمت بهدوء تام واستعداد كامل من المواطنين وتم تسليم البلوكات والوحدات السكنيةالمخصصه لهم بمنطقة بديل العشوائيات (منطقة الروضه) وتمت الازالة الفورية اليدويه للمنازل بالمنطقه العشوائية بوجود الادارات المختصه بالوحدة و عناصر من هندسة الكهرباء لتركيب عدادات الكهرباء وعناصر من شركة مياه الشرب لتركيب العدادات وضخ المياه ومهندسى جهاز التعمير .

 

استمرار هدم المناطق العشوائية
استمرار هدم المناطق العشوائية

 

هدم المساكن
هدم المساكن

 

هدم مناطق الخطورة الداهمة بالغردقة
هدم مناطق الخطورة الداهمة بالغردقة

 

هدم منطقة جبل العفش بالغردقة
هدم منطقة جبل العفش بالغردقة

 

 


هدم مناطق الخطورة الداهمه

جبل العفش

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