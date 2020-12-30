ارتفاع الإصابات بفيروس إنفلونزا الطيور لـ21 حالة فى فرنسا

سجلت فرنسا حتى اليوم الأربعاء، 21 حالة من إصابات بفيروس من سلالة "إتش.5.إن8" شديدة العدوى الخاصة بإنفلونزا الطيور، بين مزارع دواجن وأصحاب الحيوانات الأليفة، طبقا لما ذكرته وزارة الزراعة الفرنسية، في أحدث بيان لها، وتواجه فرنسا انتشارا كبيرا لمرض إنفلونزا الطيور، منذ عدة أسابيع.

ويشمل ذلك 12 مزرعة مصابة في مناطق لاند وفيندي ودو- سيفر والبرانس- العليا منذ 21 نوفمبر.

وتسمح فرنسا الآن لرؤساء الشرطة بإصدار أوامر بإجراء عملية إعدام وقائية للدواجن بالقرب من المزارع التي تظهر بها حالات تفش مؤكدة، في محاولة للحد من انتشار الفيروس.