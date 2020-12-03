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ولى عهد أبو ظبى ينعى الرئيس الفرنسى الأسبق فاليرى جيسكار

الخميس، 03 ديسمبر 2020 07:25 م
ولى عهد أبو ظبى ينعى الرئيس الفرنسى الأسبق فاليرى جيسكار الرئيس الفرنسي الأسبق فاليري جيسكار ديستان
كتب محمد سعودي

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نعى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ، ولي عهد أبوظبي ، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الرئيس الفرنسي الأسبق فاليري جيسكار ديستان الذي توفي، الأربعاء، عن عمر ناهز 94 عاما.

وغرد الشيخ محمد بن زايد عبر حسابه الرسمي على تويتر :"خالص العزاء والمواساة في وفاة الرئيس الفرنسي السابق فاليري جيسكار ديستان.. أرسى مع الوالد الشيخ زايد الأسس القوية للعلاقات الإستراتيجية بين الإمارات وفرنسا.. أحر التعازي إلى أسرته الكريمة والشعب الفرنسي الصديق".

محمد بن زايد عبر تويتر
محمد بن زايد عبر تويتر

 

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام فرنسية، بأن الرئيس الفرنسي الأسبق فاليرى جيسكار ديستان ، الذى تولى الرئاسة من عام 1974 إلى عام 1981،قد توفى عن عمر ناهز 94 عاما،  بعدما نقل فى منتصف شهر نوفمبر الى مستشفى في مدينة تور بغرب فرنسا.

 

 


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محمد بن زايد

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