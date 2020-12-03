وزير القوى العاملة يشهد حفل زفاف جماعى لـ14 عروسة من ذوى الهمم.. صور

أسوان - عبد الله صلاح

شهد وزير القوى العاملة محمد سعفان ومحافظ أسوان أشرف عطية، مساء اليوم الخميس، حفل الزفاف الجماعى بأسوان، لعقد قران 14 عريسا وعروسة وذلك بحضور محمد عبد الوهاب مدير مديرية القوى العاملة بأسوان، ولفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية بمحافظة أسوان، وأهل العرائس.

وأكد وزير القوى العاملة محمد سعفان، على حرصه خلال تواجده بأسوان اليوم، على مشاركة أهالى أسوان، فرحة زواج 14 من العرائس ضمن المبادرة التى أطلقتها وزارة التضامن الإجتماعى لتخفيف المعاناة عن كاهل الأسر المصرية، وتحمل نفقات الزواج، فى ظل غلاء المهور، وارتفاع نفقات وتكلفة الزواج، مؤكدا أن هذا يمثل دور الدولة فى مشاركتها أبناء الوطن لتخفيف المعاناة عنهم ورفع أعباء الحياة.

ووجه الوزير أمنياته للعرائس، ببداية موفقة وحياة سعيدة فى حياتهم، وتمنى أن يكون هذا الزواج نواه لإنشاء مجتمع مصرى أصيل يسوده المحبة والألفة وقائم على أواصر وكيان الأسرة المصرية الأصيلة.

من جهته عبر محافظ أسوان أشرف عطية، عن فرحته للمشاركة فى حفل العرس الجماعى، متمنيا للعرائس حياة زوجية سعيدة، قائمة على المودة والرحمة، مشيدا فى هذا الإطار بالمشاركة المجتمعية مع جهود الدولة فى تحمل نفقات هذا الحفل، مطالبا من أهل الخير والمجتمع المدنى بالتوسع فى مثل إقامة حفل الزفاف الجماعى لرفع المعاناة عن كاهل الأسر المصرية، وخاصة من الفئات محدوى الدخل، فى إطار تطبيق معانى التأخى والتكافل الاجتماعي بين الجميع.

ومن جانبه، قال محمد عبد الوهاب مدير القوى العاملة، إن حفل الزفاف تحملت نفقاته وزارة القوى العاملة بالتعاون مع المجتمع المدنى.