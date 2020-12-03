اليوم السابع
Ads
الخميس، 03 ديسمبر 2020 11:50 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

وزير القوى العاملة يشهد حفل زفاف جماعى لـ14 عروسة من ذوى الهمم.. صور

الخميس، 03 ديسمبر 2020 10:15 م
وزير القوى العاملة يشهد حفل زفاف جماعى لـ14 عروسة من ذوى الهمم.. صور جانب من الحفل
أسوان - عبد الله صلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهد وزير القوى العاملة محمد سعفان ومحافظ أسوان أشرف عطية، مساء اليوم الخميس، حفل الزفاف الجماعى بأسوان، لعقد قران 14 عريسا وعروسة وذلك بحضور محمد عبد الوهاب مدير مديرية القوى العاملة بأسوان، ولفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية بمحافظة أسوان، وأهل العرائس.

وأكد وزير القوى العاملة محمد سعفان، على حرصه خلال تواجده بأسوان اليوم، على مشاركة أهالى أسوان، فرحة زواج 14 من العرائس ضمن المبادرة التى أطلقتها وزارة التضامن الإجتماعى لتخفيف المعاناة عن كاهل الأسر المصرية، وتحمل نفقات الزواج، فى ظل غلاء المهور، وارتفاع نفقات وتكلفة الزواج، مؤكدا أن هذا يمثل دور الدولة فى مشاركتها أبناء الوطن لتخفيف المعاناة عنهم ورفع أعباء الحياة.

ووجه الوزير أمنياته للعرائس، ببداية موفقة وحياة سعيدة فى حياتهم، وتمنى أن يكون هذا الزواج نواه لإنشاء مجتمع مصرى أصيل يسوده المحبة والألفة وقائم على أواصر وكيان الأسرة المصرية الأصيلة.

من جهته عبر محافظ أسوان أشرف عطية، عن فرحته للمشاركة فى حفل العرس الجماعى، متمنيا للعرائس حياة زوجية سعيدة، قائمة على المودة والرحمة، مشيدا فى هذا الإطار بالمشاركة المجتمعية مع جهود الدولة فى تحمل نفقات هذا الحفل، مطالبا من أهل الخير والمجتمع المدنى بالتوسع فى مثل إقامة حفل الزفاف الجماعى لرفع المعاناة عن كاهل الأسر المصرية، وخاصة من الفئات محدوى الدخل، فى إطار تطبيق معانى التأخى والتكافل الاجتماعي بين الجميع.

ومن جانبه، قال محمد عبد الوهاب مدير القوى العاملة، إن حفل الزفاف تحملت نفقاته وزارة القوى العاملة بالتعاون مع المجتمع المدنى.

جانب من الحفل (1)
 
جانب من الحفل (2)
 
جانب من الحفل (3)
 
جانب من الحفل (4)

وزير القوى العاملة

محمد سعفان

اسوان

اليوم العالمى لذوى الاعاقة

مبادرة هنجملها

اخبار المحافظات

اخبار مصر

عرس جماعى

ذوى الهمم

حفل زفاف جماعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

وزير القوى العاملة يوزع 2600 شهادة "أمان" على العمالة غير المنتظمة بأسوان

الخميس، 03 ديسمبر 2020 07:04 م

وزير القوى العاملة: المشروعات القومية ساهمت فى تخفيف آثار كورونا على الاقتصاد

الخميس، 03 ديسمبر 2020 06:59 م

وزير القوى العاملة يسلم 32 عقد عمل و15 كرسى متحرك لذوى القدرات الخاصة بأسوان

الخميس، 03 ديسمبر 2020 05:51 م

وزير القوى العاملة فى جولة مكوكية بأسوان.. "سعفان" يشارك فى زراعة 1100 شجرة مثمرة ويوقع بروتوكول تعاون لتدريب طلاب الجامعة.. ويلتقى صيادى بحيرة ناصر وعمال كيما.. ويحضر احتفالية اليوم العالمى لذوى الإعاقة.. صور

الخميس، 03 ديسمبر 2020 05:30 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة