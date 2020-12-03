وزير الرى يتفقد مواقع الرى الحديث بالسنبلاوين وأعمال تأهيل ترعة السرو بالدقهلية

الدقهلية فريق المحافظات

تفقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، والدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائيه والرى اليوم الخميس مواقع الرى الحديث بالسنبلاوين وأعمال تأهيل ترعة السرو بالدقهلية، موقع للرى الحديث بمركز السنبلاوين، ويقع على ترعة الزهايرة البر الأيمن ك3.100، ويتبع للجمعية الزراعية بطماى الزهايرة بالادارة الزراعية بالسنبلاوين.

ويقوم المواطن مجدى محمد عبدالمجيد بزراعة 10 أفدنة بطاطس وزراعة 18 فدانا بسلة وجارى تجهيز 26 فدانا لزراعتها بصل و10 أفدنة لزراعتها بطاطس، وتروى جميع المساحات من ترعة الزهايرة البر الأيمن ك 3.100 ، وترعة الزهايرة أخذه من ترعة البوهية البر الأيسر ك 27.00 وطولها 12.800 كم وزمامها 3300 فدان.

كما تفقد وزير الرى ومحافظ الدقهلية تنفيذ أعمال إحدى مشروعات التأهيل والتبطين للترع بنطاق الدقهلية " تأهيل ترعة السرو بمركز اجا"وذلك "ضمن المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع بالدقهلية لترشيد استهلاك المياه وتوفير الموارد المائية المطلوبة" وذلك بإجمالى 108 مشروعات بطول اجمالى 527 كم وتكلفة تتجاوز مليارى جنيه ويشمل المشروع 5 عمليات متسلسلة وأنجزت منها حتى الآن 5 مشاريع بطول 4.6 كم بتكلفة 21 مليون جنيه ويجرى حاليا تنفيذ 16 عملية اخرى بطول 62.6 كم بتكلفة 202.7 مليون جنيه ، كما يجرى تجهيز 74 عملية ضمن المشروع بطول 299 كم بتكلفة اجمالية قدرها مليار و260 مليون جنيه.

وقد ثمن محافظ الدقهلية جهود وزارة الرى لمشروعتها العملاقه بنطاق الدقهليه فى مقدمتها الاتوبيس النهرى والعديد من مشروعات الكبارى على نهر النيل وكذا المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع بنطاق المحافظة ،فضلا عن تحقيق انجازات عديده فى كافه مجالات الرى خدمه لمزارعى الدقهليه باعتبار ها اولى المحافظات الزراعيه بمصر .

وناشد وزير الموارد المائيه ومحافظ الدقهلية ،المواطنين باهميه ترشيد استهلاك المياه والحفاظ على نقطه مياه باعتبارها ثروة قوميه.

حضر الزيارة المهندس عبد الفتاح الباز وكيل وزارة الرى والموارد المائية ، والمهندسة سلوى جابر وكيل وزارة الاسكان، ورؤساء المدن والأحياء والمراكز فى كل من طلخا والمنصوره والسنبلاوين واجا بالدقهلية.