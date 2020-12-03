وزير الخارجية الأرمينى يتوجه إلى موسكو الإثنين لبحث أزمة "قره باغ"

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أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، أن وزير الخارجية الأرميني آرا إيفازيان سيزورروسيا الإثنين المقبل؛لمناقشة الأزمة المتعلقة بمنطقة ناجورنو قره باغ المتنزع عليها بين أرمينيا وأذربيجان.

وقالت ماريا زاخاروفا، في تصريح لها أوردتها وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية: إن وزير الخارجية الإرميني سيتوجه إلى موسكو في زيارة عمل يوم الأثنين المقبل ،حيث من المقرر أن يبحث مع نظيره الروسي سيرجي لافروف عددا من القضايا الإقليمية والدولية.

وأشارت إلى أن المحادثات بين الجانبين ستولي اهتمامًا خاصًا بوقف إطلاق النار في ناجورنو قره باغ.

وقد تجددت الاشتباكات بين أذربيجان وأرمينيا في الـ27 من سبتمبر الماضي، مع وقوع معارك عنيفة في إقليم ناجورنو قرة باغ المتنازع عليه بين البلدين. وشهد الإقليم أعمال عنف في عامي 2014 و2016 ومؤخرا في شهر يوليو الماضي حيث فرضت أذربيجان وأرمينيا الأحكام العرفية وسقط العديد من المدنيين من الجانبين قتلى وجرحى.