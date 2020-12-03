اليوم السابع
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نائب محافظ البحيرة تتابع تنفيذ مبادرة فحص وعلاج الأنيميا وقصر القامة بالمدارس

الخميس، 03 ديسمبر 2020 07:25 م
نائب محافظ البحيرة تتابع تنفيذ مبادرة فحص وعلاج الأنيميا وقصر القامة بالمدارس نائب محافظ البحيرة
البحيرة - ناصر جودة

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أجرت نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، يرافقها الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم والدكتور وليد جمال ، مدير عام فرع التأمين الصحي بالبحيرة، جولة مرورية على عدد من المدارس الخاصة بدمنهور للتأكد من الالتزام بتطبيق كافة المعايير والاشتراطات الوقائية والاحترازية.

وتم تفقد غرفة العزل (في حالة الاشتباه بفيروس كورونا) والتأكد من توافر الأدوية وجهاز قياس الضغط والسكر و عقار تخفيف الحمى وخفض درجة الحرارة بالإضافة إلي التأكد من الإجراءات الوقائية التي تستخدم مع التلاميذ وتعقيم الفصول وتعقيم الأتوبيسات الخاصة بنقلهم، والمرور على فصول مرحلة رياض الأطفال والتأكد من تقسيم حضورهم بنسبة 50% والحفاظ على التباعد فيما بينهم واتخاذ الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد حرصا على سلامتهم .

ووجهت نائب المحافظ، بتكثيف توعية تلاميذ وطلاب المدرسة في كيفية الوقاية الشخصية لهم  من استخدام الماسكات والفيس شيلد واتخاذ المسافة الآمنة عن طريق الأخصائيين الاجتماعيين والزائرة الصحية،كما تم متابعة جهود فرق العمل مبادرة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى ، لفحص وعلاج (الانيميا - السمنة - قصر القامة ) بتلك المدارس.

 

من الجدير بالذكر أن إجمالي ما تم فحصه بواسطة فرق العمل خلال المبادرة التى انطلقت فى 1/11/2020 لعلاج وفحص ( الانيميا - السمنة - قصر القامة )  لأطفال المرحلة الابتدائية بمحافظة البحيرة بالقطاع الريفى والحضرى بلغ حتي الآن  250 ألف تلميذ وتلميذة.

 

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