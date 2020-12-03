محافظ الدقهلية يتابع الالتزام بغلق المحلات وفقا للمواعيد المحددة

الدقهلية شريف الديب

تابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، جهود الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء بالتعاون مع أجهزة الشرطة، الالتزام بالغلق للمحلات وفقا للمواعيد المحددة والذى بدا تنفيذه أول أمس الثلاثاء اول شهر ديسمبر، وأوضح محافظ الدقهلية، أنه سبق وأن كلف رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء لقيام لجان المتابعة بها بالتعاون مع الشرطة لمتابعة تنفيذ القرار المشار إليه بكل حزم وضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية فورا حيال المخالفين.

وفى مركز المنصورة قال السيد، هاني سليمان رئيس المركز، إنه انتظمت لجان المركز منذ اليوم الاول في متابعة الالتزام من قبل اصحاب المحلات بنطاق المركز ومدي التزامهم بالمواعيد المقررة من حملات مكبرة استهدفت كافة المنشآت التجارية الكائنة بنطاق المركز للتأكد من الالتزام التام بالقرار المشار إليه والغلق في المواعيد المقررة.

وفي مركز ومدينة نبروه قال السيد رضا قويطه رئيس المركز إنه تابع منذ امس المحلات بنطاق نبروه للتأكد من الالتزام بالمواعيد المقررة للغلق وفقا للقرار المذكور، هذا أكد محافظ الدقهلية على ضرورة التزام كافة المحلات والمطاعم والورش والكافيهات والأعمال الحرفية بالمواعيد المحدده لفتح وغلق المحال التجارية حتي لا يتم تطبيق العقوبات المقررة بالقانون علي المخالفين، مضيفا" ان تطبيق القرار وتنفيذه يساعد على تحقيق الإنضباط بالشارع والقضاء على العشوائية والفوضى ومنع الإشغالات ومنع التكدس المرورى في بعض المناطق بالإضافة إلى الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء وبالمتابعة المستمرة من اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، ولليوم الثاني علي التوالي من بدأ تنفيذ قرار وزير التنمية المحلية بشأن مواعيد فتح وغلق المحلات.