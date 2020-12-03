فنلندا تبدأ بتطعيم أطقم الرعاية الصحية ضد كورونا فى يناير

قالت الحكومة الفنلندية اليوم الخميس إنها وافقت على استراتيجية قومية لتطعيمات كوفيد-19 وإنها تعتزم تطعيم جميع المواطنين على أن تبدأ بتطعيم طاقم منتقى من العاملين بالرعاية الصحية اعتبارا من يناير.

وقالت كريستا كيورو الوزيرة المسؤولة عن الاستجابة لكوفيد-19 للصحفيين "فنلندا تستهدف حماية كل السكان بتقديم اللقاح مجانا لكل من يرغب ومن ليس لديه مانع صحي".

وتشتري فنلندا اللقاحات في إطار المشروع المشترك للاتحاد الأوروبي الذي سيتم فيه تقاسم الإمدادات بين مختلف البلدان بما يتناسب مع عدد سكانها.

وقالت سلطات الصحة العامة في فنلندا إن الدولة ستحصل على 3.6 مليون جرعة بموجب الاتفاقات التي أقرتها المفوضية الأوروبية حتى الآن، وهذه الكمية كافية لإعطاء الجرعتين اللازمتين لنحو 1.8 مليون مواطن من بين سكان فنلندا الذين يقدر عددهم بنحو 5.5 مليون نسمة. وأضافت الوزارة أن عمليات الشراء سوف تستمر.

وأوضحت الحكومة أن العاملين بالرعاية الطبية الذين يعالجون مرضى كوفيد-19 أو يعملون في دور رعاية كبار السن سيكونون أول من يتلقى التطعيمات في يناير كانون الثاني ويليهم المسنون ثم الفئات الأكثر عرضة لخطر تداعيات المرض.

واستبعدت تطعيم الأطفال قبل معرفة نتائج مزيد من الدراسات على المسألة.

وحذرت السلطات من أن الجائحة تتفاقم سريعا.