ضبط لصين احترفا سرقة الحقائب والهواتف بدراجة بخارية وسط مدينة الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

نجح رجال المباحث بمديرية أمن الأقصر، تحت إشراف اللواء عصام يس مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، فى ضبط لصين لسرقة الحقائب والهواتف المحمولة بشوارع مدينة الأقصر، والمتهمين بتنفيذ عدد من السرقات المختلفة بواسطة دراجة بخارية بدون لوحات معدنية فى مختلف أرجاء الأقصر، وتم تحرير عن ذلك المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة التى تولت التحقيق وأمرت بحبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى اللواء طارق يحيى مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الأقصر، إخطاراً من العميد أحمد عزيز رئيس مباحث المديرية يفيد بارتكاب لصين يقودان دراجة بخارية بدون لوحات معدنية بتنفيذ عدد من السرقات للحقائب والهواتف المحمولة بشوارع مدينة الأقصر، كما قاما بسرقة حقيبة مراسل جريدة اليوم السابع بمحافظة الأقصر، وكلف على الفور بتشكيل فريق بحث بقيادة الرائد أحمد جادو رئيس مباحث بندر الأقصر، وتم البحث عن المتهمين بمختلف أرجاء المدينة.

وقام رجال مباحث بندر الأقصر بالعمل على تفريغ الكاميرات بشوارع المدينة ومناطق السرقات، بمعرفة كل النقباء أحمد جمال ويحيى منصور وعبد الله بسطاوى ومحمد خالد العزب ومحمد عبد الفتاح، وتم تحديد هوية المتهمين فى السرقات المختلفة وإعداد الأكمنة اللازمة للقبض عليهما، ونجحت القوات فى ضبط المتهمين بمنطقة الكرنك وبحوزتهما هاتف محمول ومبلغ مالى مسروق من الضحايا فى الحوادث السابقة، وتم اقتيادهما لديوان القسم وتحرير المحضر اللازم بمعرفة كل من الأمناء حامد عبد الرحيم ومحمد مرتضى، وتقرر عرضهما على النيابة العامة اليوم الخميس.

وتم عرض المتهمين "أ" و"ط" على رجال النيابة العامة بقيادة المحامى العام لنيابات الأقصر الكلية المستشار حسام عيد، وتم الاستماع لأقوالهما فى الاتهامات الموجهة إليهما، والاستماع لأقوال المجنى عليه بالواقعة الأخيرة وهى سرقة حقيبة مراسل جريدة اليوم السابع، أدلى بتفاصيل الحادث بالكامل، حيث إنه لدى مروره فى تقاطع شارع عبد الحميد العمدة أمام المستشفى الدولى، ظهر شابان على دراجة بخارية بدون لوحات معدنية أحدهم يرتدى جلباب وملثم بعمامة على الرأس والثانى يرتدى جينز وبلوفر، وقاما بخطف حقيبته فى قلب مدينة الأقصر قبل دخوله لمنطقة شارع الطيب وشارع المروة والتكوين المهنى أكبر كتلة سكنية وتجارية بالمدينة، وفرا هاربين من المنطقة، وعلى الفور أمر المستشار أسامة عبد الباسط رئيس نيابة بندر الأقصر بحبسهما أربعة أيام على ذمة التحقيقات مع عرضهما على قاضى المعارضات يوم الأحد المقبل 6 فبراير الجارى لنظر تجديد حبسهما.