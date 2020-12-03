ترامب محبط من المدعى العام لتخليه عنه.. وCNN: محاولات لمنع الرئيس من إقالته

كتبت: نهال أبو السعود

يشعر الرئيس دونالد ترامب بالإحباط من المدعى العام ويليام بار بعد تعليقاته لوكالة أسوشيتد برس التي تخلت عن مزاعم الرئيس بالتزوير في الانتخابات، حسبما قالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

قالت مصادر مطلعة للشبكة الأمريكية إن ترامب "محبط" من تعليقات بار الأولية لوكالة أسوشيتد برس، لكنها أضافت أن المسئولين يحاولون منع الرئيس عن إقالة أي قادة كبار في الإدارة، والمدعي العام على وجه الخصوص.

في إحاطة البيت الأبيض سئلت السكرتيرة الصحفية كايلي ماكناني عما إذا كان ترامب لا يزال يثق في بار، وقالت: "إذا كان الرئيس، إذا كان لديه أي إعلانات شخصية، فستكون أول من يعرف ذلك".

وأضافت ماكناني أنها لا تعرف ما إذا كان ترامب وبار قد تحدثا، على الرغم من زيارة بار الثلاثاء إلى البيت الأبيض لعقد اجتماع مخطط مسبقًا مع رئيس الأركان، حيث ناقش الاثنان مجموعة من القضايا.

تمثل تعليقات بار لوكالة أسوشيتد برس أحدث رفض من الجمهوريين لمزاعم ترامب بالاحتيال على نطاق واسع في خسارته أمام جو بايدن، وقال بار: "حتى الآن، لم نشهد تزويرًا على نطاق كان يمكن أن يكون له نتيجة مختلفة في الانتخابات"، كما أضاف إن كل من وزارة العدل ووزارة الأمن الداخلي نظرتا في مزاعم الاحتيال ولم تجد شيئًا.

وسرعان ما رفض محاميان يعملان مع ترامب تقييم بار مكررين ادعائهم بأن لديهم "أدلة كافية على التصويت غير القانوني في ست ولايات على الأقل"، والتي يقولون إن المدعي العام ليس على علم بها.

ووفقًا للتقرير لم يظهر المحامون حتى الآن أي دليل يدعم ادعاءاتهم، والتي تم رفضها من قبل عدة محاكم في ولايات في جميع أنحاء البلاد، وستصل جهودهم قريبًا إلى طريق مسدود مع عدد من الولايات.