بيطرى الشرقية : فحص 3724 رأس ماشية ضد البروسيلا والسل البقرى

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن الدولة تهتم بتنمية الثروة الحيوانية وتعمل على زيادتها لتحقيق إنتاج وطنى من اللحوم الحمراء والألبان لتلبية إحتياجات السوق المحلية وبأسعار مناسبة، مشدداً على ضرورة تكثيف الجهود و توفير كافة أوجه الدعم و الرعاية البيطرية للماشية لتحقيق النمو المطلوب وتحقيق الزيادة المطلوبة فى الثروة الحيوانية وللحفاظ على صحة المواطنين.

ومن جانبه أوضح الدكتور بركات محمد على مدير مديرية الطب البيطرى أن إدارة الصحة العامة والأمراض المشتركة بالمديرية بالإشتراك مع أقسام الصحة العامة بالإدارات قامت خلال شهر نوفمبر 2020 م بإجراء الفحص لـ 1987 رأس ماشية ضد البروسيلا وفحص 1737 رأس ضد السل البقرى بمختلف مراكز وقرى المحافظة وذلك للحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطرى أن عمليات الفحص جاءت إسهاماً من المديرية لإكتشاف أى حالات مصابة سواء بالسل أوالبروسيلا وهى من الأمراض المشتركة التى تصيب الإنسان والحيوان، مؤكداً إستمرارية جهود مديرية الطب البيطرى للحفاظ على الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها.