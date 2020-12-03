اليوم السابع
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خالد صلاح
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بلغاريا تسجل 3138 إصابة و159 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

الخميس، 03 ديسمبر 2020 09:16 ص
بلغاريا تسجل 3138 إصابة و159 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة كورونا - أرشيفية
أ ش أ

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سجلت بلغاريا 3 آلاف و138 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، من أصل 8 آلاف و478 فحصا.
وأفادت بيانات بوابة المعلومات الموحدة وفقا لوكالة أنباء /صوفيا/ البلغارية، اليوم الخميس- بأن البلاد سجلت في الفترة نفسها 159 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس التاجي.
ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة في بلغاريا حاليا 92 ألفا و360 حالة، من بينهم 6 آلاف و635 يحتاجون إلى تلقى العلاج بالمستشفيات و523 شخصا في حالة حرجة بوحدات العناية المركزة.. مضيفة أنه تعافى 2206 شخصا.
وشهدت العاصمة (صوفيا) أكبر عدد من الإصابات الجديدة تليها بلوفديف ثم فارنا.


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