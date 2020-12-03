اللحظات الأولى لوقوع انفجار فى مستودع بمدينة بريستول البريطانية.. فيديو

كتب محمد سعودي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اللحظات الأولى بعد وقوع انفجار في مستودع قرب مدينة بريستول بالمملكة المتحدة، حيث أظهرت اللقطات وصول خدمة الطوارئ وفرق الإطفاء لموقع الانفجار في ضاحية أفونماوث البريطانية.

Equipos de emergencia están atendiendo una gran explosión ocurrida en un almacén en Avonmouth, cerca de Bristol, en el oeste de #Inglaterra https://t.co/5lF7lLHiM0 pic.twitter.com/m1iePxgk4x — David de la Paz 戴维 (@daviddelapaz) December 3, 2020

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام بريطانية بورود تقارير عن سقوط قتيل وإصابات جراء انفجار دوى اليوم الخميس في مستودع قرب مدينة بريستول.

وسجلت كاميرا مراقبة أمام محطة وقود للسيارات فى مدينة كامبريدج فى المملكة المتحدة البريطانية، لحظة حدوث انفجار ضخم دمر شاحنة ضخمة بالقرب من محطة بنزين في كامبريدج، وأظهرت لقطات فيديو اشتراك أكثر من 20 من رجال الإطفاء يقومون بإطفاء الحريق الذي دمر الشاحنة، بينما تصعد ألسنة اللهب على ارتفاع أكثر من 50 قدما في السماء.

وأفادت وسائل إعلام محلية، بأنه قد حضر رجال الإطفاء من خمس محطات يرتدون أجهزة التنفس، إلى مكان الحريق، وقال المتحدث باسم خدمة الإطفاء: "حضر الحادث أكثر من 20 من رجال الإطفاء، بما في ذلك أطقم من هانتينغدون وبابورث وجاملينجاي وكامبريدج ورامسي، بما في ذلك شركة نقل المياه".



اللحظات الأولى بعد وقوع انفجار في مستودع بمدينة بريستول البريطانية



فرق الطوارئ في محيط الانفجار