اليوم السابع
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العثور على طفلة حديثة الولادة ملقاه بالشارع فى طنطا

الخميس، 03 ديسمبر 2020 01:37 ص
العثور على طفلة حديثة الولادة ملقاه بالشارع فى طنطا العثور على طفلة حديثة الولادة
الغربية _ مصطفى عادل

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عثر أهالى قرية سبرباى مركز طنطا، بمحافظه الغربية، على طفلة رضيعة حديثة الولادة ملفوفة ببطانية وملقاه بالشارع، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، حيث تلقى اللواء هانى مدحت، مدير أمن الغربية، إخطاراً من العميد محمد الدماطى، مأمور مركز شرطة طنطا، بورود بلاغ لشرطة النجدة من أهالى قرية سبرباي بالعثور على طفلة رضيعه بأحد شوارع القرية، وانتقلت قوة أمنية وسيارة إسعاف لمكان البلاغ وتبين أن الطفله ملفوفه ببطانية ولم يستدل على أهليتها، تم نقل الطفله للمستشفي لتوقيع الكشف الطبي عليها، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق وإيدعها إحدى دور رعاية الأيتام.

 

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