السنغال تسجل 44 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة السنغالية، تسجيل 44 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة الماضية.
وذكرت الوزارة - في بيان بثته الإذاعة السنغالية اليوم /الخميس/ - أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 16 ألفًا و217 حالة، بينما بلغ إجمالي الوفيات جراء الفيروس 335 حالة وفاة، فيما تم تسجيل 30 حالة شفاء ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 15 ألفًا و697 حالة.
السنغال تسجل 44 إصابة جديدة بفيروس كوروناالخميس، 03 ديسمبر 2020 03:32 م
كورونا فى السنغال - أرشيفية
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أعلنت وزارة الصحة السنغالية، تسجيل 44 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة الماضية.
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