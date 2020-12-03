أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس، تسجيل 230 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد.
وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته قناة (الإخبارية) السعودية - أن 368 شخصًا تماثلوا للشفاء من الفيروس، فيما تم تسجيل 11 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس.
السعودية تسجل 230 إصابة جديدة و11 حالة وفاة بفيروس "كورونا"الخميس، 03 ديسمبر 2020 03:02 م
كورونا - أرشيفية
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أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس، تسجيل 230 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد.
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