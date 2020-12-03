اليوم السابع
Ads
الخميس، 03 ديسمبر 2020 01:15 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الخارجية اللبنانية تؤكد أن طاقم الباخرة التجارية المختطفة قرب نيجيريا بخير

الخميس، 03 ديسمبر 2020 12:35 م
الخارجية اللبنانية تؤكد أن طاقم الباخرة التجارية المختطفة قرب نيجيريا بخير وزارة الخارجية اللبنانية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 ذكرت وزارة الخارجية اللبنانية أن أفراد طاقم الباخرة التجارية المختطفة قرب سواحل نيجيريا ومن بينهم 3 بحارة لبنانيين، جميعهم بخير، مشيرة إلى أنها تسعى جاهدة للإفراج عن اللبنانيين المختطفين.
وأضافت الخارجية اللبنانية -في بيان اليوم الخميس- أن المفاوضات لا تزال مستمرة مع خاطفي الباخرة والذين تواصلوا مع رئيس شركة الملاحة البحرية المستأجرة للباخرة، موضحة أن الأخير تمكن من التحدث مع القبطان والمعاونين واثنين من اللبنانيين المخطوفين للتأكد من سلامتهم.
 
وقالت إن المفاوضات متواصلة حول قيمة مبلغ الفدية التي يطالب بها الخاطفون، وأن سفير لبنان لدى نيجيريا حسام دياب يقوم بمتابعة القضية بهدف الإفراج عن البحارة الثلاثة حاملي الجنسية اللبنانية.
 
كانت الباخرة التجارية المستأجرة من قبل شركة نفط لنقل البضائع قد أُبلغ قبل أيام باختفائها بين سواحل نيجيريا والكاميرون، قبل أن يعلن لاحقا عن اختطافها نظير فدية مالية.

نيجيريا

لبنان

اخبار لبنان

الباخرة التجارية المختطفة

اختطاف باخرة فى نيجيريا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

سفارة فرنسا فى لبنان: المانحين متخوف من ارتفاع معدل الفقر إلى 55% خلال 12 شهرا

الخميس، 03 ديسمبر 2020 12:32 م

عودة 257 لاجئا سوريا من لبنان إلى بلدهم خلال الــ 24 ساعة الماضية

الخميس، 03 ديسمبر 2020 11:16 ص

مقالات صحف الخليج.. حنا صالح يتحدث عن انهيارات ضربت لبنان على شتى الصعد المالية والاقتصادية.. يوسف الشريف يسلط الضوء على دروس ما بعد فيروس كورونا.. وحسن مدن يتساءل: هل تُكمل هاريس ولاية بايدن؟

الخميس، 03 ديسمبر 2020 10:00 ص

صندوق النقد: ملتزمون بمساعدة لبنان على تطبيق الإصلاحات

الخميس، 03 ديسمبر 2020 04:00 ص

رئيس الوزراء الكويتى يترأس وفد بلاده فى المؤتمر الدولى لمساعدة لبنان

الخميس، 03 ديسمبر 2020 01:01 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة