اليوم السابع
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الخميس، 03 ديسمبر 2020 12:33 م
خالد صلاح
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التشيك تسجل 4 آلاف و563 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

الخميس، 03 ديسمبر 2020 11:56 ص
التشيك تسجل 4 آلاف و563 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد كورونا - أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت وزارة الصحة التشيكية، تسجيل 4 آلاف و563 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.
وذكر راديو (براغ الدولي) اليوم /الخميس/، أن وتيرة الأرقام الجديدة المسجلة يوميًا مستمرة في التباطؤ، لافتًا إلى أن إجمالي من لا زالوا يتلقوا العلاج داخل المستشفيات يبلغ 4 آلاف 667 شخصًا.
وأوضحت الوزارة أنه حتى الآن بلغ إجمالي الحالات المسجلة في البلاد 533 ألفًا و42 حالة، فيما وصلت الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس إلى 8 آلاف 515 حالة وفاة منذ بداية تفشي الوباء.


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