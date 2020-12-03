الأربعاء المقبل.. "الشباب والرياضة" تنظم مهرجان "مشى ودراجات" فى الوادى الجديد

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بمحافظ الوادي الجديد، عن تنظيم مهرجان "المشى والدراجات" يوم الاربعاء المقبل الساعة السابعة صباحًا، تنفيذًا لخطة وزارة الشباب والرياضة فى إطار التعاون المشترك بين الادارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة وادارة التنمية الرياضية بالمديرية.

وأكد بهاء شوقي مدير عام الشباب والرياضة بالوادي الجديد، في بيان صحفي اليوم الخميس، أن الهدف من المهرجان هو صقل طاقات الشباب ودعمهم لتحسين أدائهم، مؤكدًا أهمية الرياضة في حياة الفرد وتكوين الشخصية الايجابية مطالبًا بتكثيف الأنشطة الرياضية بمراكز الشباب والأندية الرياضية لتشجيع الشباب على ممارسة الرياضة وتنمية مواهبهم الرياضية وإتاحة الفرصة أمامهم للمشاركة في المسابقات المحلية والدولية.

وأشار شوقي إلى أن المهرجان يأتي في إطار أنشطة وفعاليات المديرية والتي تستمر طوال العام وبمختلف المراكز والأندية وبمشاركة جميع الفئات الشبابية. وأوضح مدير عام الشباب والرياضة، أن المهرجان سيبدأ من أمام هيئة الرقابة الإدارية بمدينة الخارجة، وحتى مركز شباب الزهور، مضيفًا أن المشاركة لجميع الفئات العمرية، وسيتم توزيع جوائز مادية وعينية للمشاركين.