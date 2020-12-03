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إيطاليا تسجل 993 وفاة و23,225 إصابة بفيروس كورونا خلال يوم واحد

الخميس، 03 ديسمبر 2020 07:22 م
إيطاليا تسجل 993 وفاة و23,225 إصابة بفيروس كورونا خلال يوم واحد كورونا - أرشيفية
كتب محمد شرقاوى

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أعلنت إيطاليا، تسجل 993 وفاة و23,225 إصابة بفيروس كورونا خلال يوم واحد، وذلك وفقا لنبأ عاجل بثته قناة العربية. 

وذكرت وزارة الصحة الإيطالية، أمس الأربعاء، أن إيطاليا سجلت 684 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، بالإضافة إلى 20709 إصابات جديدة.

وسجلت إيطاليا، وهى أول دولة غربية ترصد الفيروس فى فبراير الماضى 57045 حالة وفاة حتى الآن، وهى ثانى أعلى حصيلة فى أوروبا بعد بريطانيا، فضلاً عن 1.642 مليون حالة إصابة حتى الآن.

وأضافت الوزارة أنه تم إجراء 207،143 مسحة خلال آخر 24 ساعة مقارنة بـ182،100 مسحة فى اليوم السابق.


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