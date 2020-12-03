اليوم السابع
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خالد صلاح
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أمريكا تسجل أكبر حصيلة وفيات بفيروس كورونا منذ أبريل

الخميس، 03 ديسمبر 2020 08:59 ص
أمريكا تسجل أكبر حصيلة وفيات بفيروس كورونا منذ أبريل كورونا - ارشيفية
أ ش أ

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شهدت الولايات المتحدة حصيلة قياسية على مستوى الوفيات والإصابات بفيروس كورونا كوفيد-19، خلال الـ24 ساعة الماضية، وسط غياب مؤشرات على احتمالية تباطؤ هذه المعدلات في أي وقت قريب.
 
وذكرت صحيفة نيويورك تايمز، الأمريكية على موقعها الإلكتروني اليوم الخميس- نقلا عن أحدث إحصائيات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية- أن أمريكا سجلت 2760 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، في أكبر حصيلة يومية للوفيات منذ تفشي الوباء في الولايات المتحدة.
 
وأفادت بأن عدد الإصابات الجديدة بالفيروس التاجي تجاوز الـ 200 ألف حالة جديدة بينما تخطى عدد المصابين الذي يتلقون العلاج داخل المستشفيات عتبة الـ100 ألف مريض وهو عدد لم تشهده المستشفيات من قبل.
 
وفي السياق ذاته، قال مدير مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة الأمريكية روبرت ريدفيلد إن ربما ما ينتظرنا أدهى وأمرّ، وتوقع أن يصل عدد وفيات كوفيد-19 في الولايات المتحدة إلى 450 ألفًا بحلول فبراير المقبل، محذرا من أن هذا الشتاء قد يكون "أصعب وقت في تاريخ الصحة العامة لهذه الأمة".

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