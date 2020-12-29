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وزير التجارة العراقي: زيارة وزير الطاقة الإيراني تهيئ الأرضية لاجتماع اللجنة المشتركة

الثلاثاء، 29 ديسمبر 2020 07:51 م
وزير التجارة العراقي: زيارة وزير الطاقة الإيراني تهيئ الأرضية لاجتماع اللجنة المشتركة العراق
كتب أحمد عرفة

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أكد وزير التجارة العراقي علاء احمد الجبورى، أن زيارة وزير الطاقة الإيراني والوفد المرافق له إلى العاصمة العراقية بغداد، تهيئ الأرضية لعقد اجتماع اللجنة المشتركة بمزيد من النجاح، وفقا لخبر لموقع روسيا اليوم.

وقبلها ذكرت قناة العربية، فى خبر عاجل لها، منذ قليل، أن إيران تبلغ العراق أنها ستستأنف ضخ الغاز لمحطات توليد الكهرباء بشكل فورى، كما وجه الرئيس الإيرانى، حسن روحانى لرئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى فى رسالة نقلها وزير الطاقة الإيرانى: ندعم ضبط السلاح المنفلت.

وفى وقت سابق، قالت شركة الغاز الوطنية الإيرانية اليوم الإثنين، إنها خفضت الإمدادات إلى العراق بسبب متأخرات تجاوزت ستة مليارات دولار، بعد أن قالت وزارة الكهرباء العراقية إن التخفيضات عرضت بغداد ومدنا أخرى لخطر نقص خطير فى الكهرباء.


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