نائب محافظ المنيا يستعرض الموقف العام لمراحل تطوير مسار العائلة المقدسة

المنيا – حسن عبد الغفار

شارك الدكتور محمد محمود ابوزيد نائبا عن اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، يرافقه المهندس محمد النجار السكرتير العام للمحافظة، فى الاجتماع الذى عقده اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، اليوم الثلاثاء عبر تقنية الفيديو كونفرنس، لمناقشة الموقف العام لمراحل تطوير اعمال مسار العائلة المقدسة بعدد من المحافظات، منها منطقة جبل الطير بمركز سمالوط.

جاء ذلك بحضور اللواء حمزة درويش رئيس قطاع مكتب وزير التنمية المحلية، المهندس مصطفى كمال ممثلا عن مجلس الوزراء، المهندسة هبه يوسف المنسق الحضاري، المهندس عادل الجندى مسئول ملف مسار العائلة المقدسة بهيئة التنمية السياحية، السفير محمد حجازى مدير العلاقات العامة والتعاون الدولى بوزارة التنمية المحلية، وعدد من القيادات التنفيذية فى المحافظات التى يتم بها اعمال التطوير، الدكتور ثروت الازهرى مدير إدارة السياحة بالمحافظة، المهندس هشام توفيق مدير الوحدة الفنية الهندسية بالمحافظة.

قال نائب المحافظ، انه تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، يتم المتابعة الدورية والمستمرة لأعمال تطوير مسار العائلة المقدسة، كما يتم توفير كافة الإمكانيات لسرعة إنجاز أعمال التطوير الجارى تنفيذها، مما يساهم فى ارتفاع معدلات العائد السياحى والاقتصادى للمحافظة، ووضع المنيا على خريطة السياحة العالمية، وبما يسهم فى تحقيق التنمية الشاملة، وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة.

وأشار نائب المحافظ، إلى أن الأعمال الجارى تنفيذها فى مراحلها الأخيرة وذلك بالتنسيق مع جهاز الخدمة الوطنية .

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