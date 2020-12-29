محافظ الإسماعيلية: اختيار 16 قرية بالقنطرة شرق بمبادرة حياة كريمة

الإسماعيلية - السيد فلاح

قال اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية، إنه تم اختيار 16 قرية بالقنطرة شرق ضمن مبادرة حياة كريمة لأختيار 1000 قرية و 50 مركز على مستوى الجمهورية لرفع كفاءة البنية التحتية لهم وذلك تحت رعاية رئيس الجمهورية.

أضاف محافظ الإسماعيلية، أن مبادرة حياة كريمة تحت رعاية رئيس الجمهورية لتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية من مياة شرب وصرف صحى وكهرباء وغاز وكافة المرافق لـ 1000 قرية و50 مركز فكان ضمنت تم أختيار 16 قرية بالقنطرة شرق وهم قرية الابطال، التقدم، جلبانة، السلام، وتوابعها ميت ابوالكوم الجديدة، الإسماعيلية شرق رقم6، التل الأحمر. عزبة العرب، السلام الجديدة، بوابة القنطرة شرق، بئر أبوعروق ،بير حبيطه ، بير مدكور ، جبل أم خشيب، حوض أبوسمارة ، كتيب الحبيشي، وبناء عليه تم تشكيل لجنه لحصر احتياجات تلك القرى والتوابع بكافة مرافقها.

وتابع بشارة، أنهت حياة كريمة بمبادرة التصالح حياة تحت رعاية رئيس الجمهورية مرحلتها الأولى بالإسماعيلية برئاسة المهندس أحمد عصام الدين، نائب المحافظ بأستهداف 6 قرى الأكثر أحتياجًا منها 3 بالقنطرة شرق و2 القنطرة غرب و1 القصاصين بإجمالى 46 حالة من الأسر الأولى بالرعاية بالتعاون مع مديرية التضامن و تم التكفل بـ25 % الدفعة الأولى من قيمة التصالح.