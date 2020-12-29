صحة المنوفية تعلن نقل سيدة السمنة المفرطة لمستشفى المخ والأعصاب بشبين الكوم

المنوفية - محمد فتحى

أكد الدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، أنه جار نقل حالة السيدة شيرين سمير عبدالمقصود، والتى تقيم فى قرية بير شمس التابعة لمركز الباجور، وذلك لمعاناتها من مرض السمنة المفرطة ومرض داء الفيل، حيث يبلغ وزنها أكثر من 350 كيلو مما يؤدى إلى عدم قدرتها على الذهاب لدورة المياه لقضاء حاجتها إلى مستشفى المخ والأعصاب بشبين الكوم لبدء العلاج.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم نقل الحالة من خلال سيارة إسعاف من هيئة الإسعاف، تحت إشراف الدكتور أمجد عبد الحميد مدير عام هيئة الإسعاف بالمحافظة.

وكان "اليوم السابع"، قد نشر أمس قصة معاناة ومأساة حقيقة تعيشها لسيدة شيرين سمير عبدالمقصود، والتى تقيم فى قرية بير شمس التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، وذلك لمعاناتها من مرض السمنة المفرطة ومرض داء الفيل، حيث يبلغ وزنها أكثر من 350 كيلو مما يؤدى إلى عدم قدرتها على الذهاب دورة المياه لقضاء حاجاتها.

وتقول السيدة شيرين سمير عبد المقصود، "أعيش فى منزل بيسط مكون من غرفة واحدة وحمام ومطبخ بالطوب اللبن وائل للسقوط فى أى وقت بسبب قدمه، وأعول ابنتى الوحيدة وهى طالبة فى الثانوية العامة هذا العام، عقب انفصالى عن زوجى ولكنى لا أقدر على خدمتها لأننى لا أقدر على الحركة نهائيا"، مؤكدا أن مرض السمنة المفرطة بدأ عندى منذ ما يقرب من 7سنوات وداء الفيل الأمر الذى تسبب فى عدم قدرتى على المشى نهائيا سوى بصعوبة كبيرة، ويقوم جيران لمساعدتها فى عمل الطعام والشراب لعدم قدرتى على الوقوف لعمله.

وتضيف أنها ذهبت أكثر من مرة إلى الأطباء لعلاج وقمت بشراء أدوية كثيرة ومازال الحال على ما هو عليه، وأنا فى زيادة مستمرة مع العمل أننى أتناول وجبتين يوميا لكى لا يزيد جسم وأقدر على الحركة ولكن جسمى يزيد يوميا.

وطالبت المسؤولين فى وزارة الصحة وعلى رأسهم الدكتور هالة زايد وزيرة الصحة بالنظر إليها وعلاجها على نفقة الدولة لعدم قدرتها على مصاريف العلاج، كما ناشدة وزارة التضامن بصرف معاش لها لكى يساعدها على المعيشة.