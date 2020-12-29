اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 29 ديسمبر 2020 10:59 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

تونس تسجل 52 وفاة و1598 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

الثلاثاء، 29 ديسمبر 2020 10:41 م
تونس تسجل 52 وفاة و1598 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة كورونا فى تونس - أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت وزارة الصحة التونسية، مساء اليوم الثلاثاء، تسجيل 52 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 4 آلاف و570 حالة.
وأضافت الوزارة - في بيان عن الوضع الوبائي في البلاد - أنه تم تسجيل 1598 إصابة جديدة بالفيروس التاجي خلال ال(24) ساعة الماضية؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 134 ألفا و802 حالة.


تونس

كورونا

كورونا فى تونس

فيروس كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة