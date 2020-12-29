تونس تسجل 52 وفاة و1598 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة التونسية، مساء اليوم الثلاثاء، تسجيل 52 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 4 آلاف و570 حالة.
وأضافت الوزارة - في بيان عن الوضع الوبائي في البلاد - أنه تم تسجيل 1598 إصابة جديدة بالفيروس التاجي خلال ال(24) ساعة الماضية؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 134 ألفا و802 حالة.
تونس تسجل 52 وفاة و1598 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعةالثلاثاء، 29 ديسمبر 2020 10:41 م
كورونا فى تونس - أرشيفية
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أعلنت وزارة الصحة التونسية، مساء اليوم الثلاثاء، تسجيل 52 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 4 آلاف و570 حالة.
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