اليوم السابع
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ترحيب أممى بالحكم 15 عاما على قاتل اثنين من حفظة السلام بلبنان منذ 40 عاما

الثلاثاء، 29 ديسمبر 2020 10:13 ص
ترحيب أممى بالحكم 15 عاما على قاتل اثنين من حفظة السلام بلبنان منذ 40 عاما قوات حفظ السلام - ارشيفيه
كتبت - هند المغربي

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رحب أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، بتصميم السلطات في لبنان على تقديم المسؤولين عن الجرائم الخطيرة إلى العدالة، بما في ذلك الهجمات ضد أفراد الأمم المتحدة.

 

جاء ذلك في بيان منسوب للمتحدث باسم الأمم المتحدة، ذكر أن الأمين العام أُحيط علما بالحكم الذي أصدرته المحكمة العسكرية الدائمة في لبنان، منذ أيام قليله ، بإدانة محمود بزي وبسجنه لمدة 15 عاما، لاختطاف وقتل اثنين من حفظة السلام التابعين للأمم المتحدة، والتسبب في إصابات خطيرة لجندي ثالث، في أبريل عام 1980.

 

 


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