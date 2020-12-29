تحرير 7 محاضر مخالفة لعدم ارتداء الكمامة فى حملة على السيارات الأجرة بأبوقرقاص

المنيا - حسن عبد الغفار

شنت الأجهزة المعنية بمدينة أبوقرقاص، حملة مكبرة لضبط سيارات الأجرة والأتوبيسات المخالفة وغير الملتزم سائقيها وركابها بارتداء الكمامة الواقية، حفاظًا على صحتهم وسلامتهم وللحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وتم تحرير 7 مخالفات للتحقيق الفورى واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وذلك برئاسة الدكتور محمد حلمى رئيس مركز ومدينة أبو قرقاص.

وكلف رئيس المركز مدير إدارة المواقف بمنع سير أى سيارة غير ملتزم سائقها بارتداء الكمامة، وكذا الركاب، وأكد رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص، أنه لن يسمح لأحد بمخالفة القرار الصادر، لضمان سير عجلة الحياة، والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وطالب رئيس المركز بضرورة التكاتف والتلاحم خلال هذه الفترة الحرجة، واتباع إرشادات وزارة الصحة وتطبيق الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الدولة للحد من انتشار الفيروس والتغلب عليه.