انهيار عقار من طابقين دون خسائر بشرية بالمنيا

انهار عقار مكون من طابقين، بوسط مدينة المنيا، دون حدوث أى إصابات أو أضرار بشرية.
وكلف اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد محمود أبوزيد، بمتابعة موقع انهيار المنزل وهو مكون من طابقين وكائن بشارع الجزارين بحى وسط المدينة، وتبين عدم وجود إصابات، حيث تم اخلاء المنزل، وذلك للمعاينة على الطبيعة واتخاذ اللازم، وتوجيه أوجه الرعاية، وقد رافق نائب المحافظ، العقيد محمد صلاح رئيس المدينة.
تفقد نائب المحافظ، موقع الانهيار لمتابعة الموقف على الطبيعة والوقوف على الاحتياجات اللازمة، من خلال توفير أوجه الرعاية اللازمة لقاطنى العقار، مع إمكانية توفير سكن بديل للأسر المتضررة من انهيار العقار.
وجه نائب المحافظ، بتوفير كافة الإمكانيات المتاحة لأهالى العقار المنهار، عقب اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة من عمل كردون أمنى، كما وجه لجنة المنشآت المنهارة والآيلة للسقوط بمعاينة العقار، إذ انهارت واجهة العقار تماما، كما تم التنسيق مع الجهات المعنية لفصل كافة المرافق من الكهرباء والمياه والغاز الطبيعى، حفاظا على سلامة وأمن المواطنين.
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