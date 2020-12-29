انهيار عقار من طابقين دون خسائر بشرية بالمنيا

المنيا حسن عبد الغفار

انهار عقار مكون من طابقين، بوسط مدينة المنيا، دون حدوث أى إصابات أو أضرار بشرية.

وكلف اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد محمود أبوزيد، بمتابعة موقع انهيار المنزل وهو مكون من طابقين وكائن بشارع الجزارين بحى وسط المدينة، وتبين عدم وجود إصابات، حيث تم اخلاء المنزل، وذلك للمعاينة على الطبيعة واتخاذ اللازم، وتوجيه أوجه الرعاية، وقد رافق نائب المحافظ، العقيد محمد صلاح رئيس المدينة.

تفقد نائب المحافظ، موقع الانهيار لمتابعة الموقف على الطبيعة والوقوف على الاحتياجات اللازمة، من خلال توفير أوجه الرعاية اللازمة لقاطنى العقار، مع إمكانية توفير سكن بديل للأسر المتضررة من انهيار العقار.

وجه نائب المحافظ، بتوفير كافة الإمكانيات المتاحة لأهالى العقار المنهار، عقب اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة من عمل كردون أمنى، كما وجه لجنة المنشآت المنهارة والآيلة للسقوط بمعاينة العقار، إذ انهارت واجهة العقار تماما، كما تم التنسيق مع الجهات المعنية لفصل كافة المرافق من الكهرباء والمياه والغاز الطبيعى، حفاظا على سلامة وأمن المواطنين.