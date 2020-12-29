من جانبها، أعلنت وزارة الخارجية اليابانية مؤخرا حظر دخول الرعايا الأجانب للبلاد حتى نهاية شهر يناير المقبل، وذلك بعد رصد حالات إصابة بالسلالة الجديدة في البلاد.

في السياق، أفادت حكومة العاصمة اليابانية، اليوم الثلاثاء، بأنه تم تسجيل 856 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في العاصمة طوكيو وحدها.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أنه بذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس في طوكيو إلى 57 ألفا و896 حالة.



يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.