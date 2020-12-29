اليوم السابع
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المؤبد لعامل اغتصب طفلته بعد تخديرها بالشرقية

الثلاثاء، 29 ديسمبر 2020 10:07 ص
المؤبد لعامل اغتصب طفلته بعد تخديرها بالشرقية المستشار سلامة جاب الله رئيس جنايات الزقازيق
الشرقية- فتحية الديب

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عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، بالشرقية، فى جلستها المنعقدة اليوم عامل زراعى بالسجن المؤبد، لقيامه بالتعدى جنسيا على طفلته، بعد ان وضع لها عقاقير مخدرة، موهما إياها بأنها علاج لمرضها لكونها تعانى من أحد الأمراض المزمنة.

صدر الحكم برئاسة المستشار سلامة جاب الله، وعضوية المستشارين هيثم حسن الضوي، ومدحت سالم محمد، وبحضور مصطفى عيسي، وكيل النيابة، وسكرتارية نبيل شكرى.

تعود أحداث القضية رقم 2872 لسنة 2020  جنايات مركز شرطة منشأة أبوعمر، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور  مركز منشأة أبوعمر، يفيد بلاغا  يتهم " م م م " 43 سنة عامل زراعى، مقيم دائرة المركز، بالتعدى على طفلته التى لم تبلغ الثامنة عشر، جنسيا بغير رضاها، بأن أعطى لها بعض العقاقير الطبية المخدرة، موهما إياها أنها دواء لعلاج مرضها الذى تعانى منه فأفقدها الوعى وحسر عنها ملابسها عنوة وجثم فوقها وتناوب مواقعتها بغير رضاها حال كون المتهم من أصول المجنى عليها" والدها"  بأن أوعز له شيطانه ووجد فى تدنيس حرمة جسد ابنته وسيلة لإشباع شهواته الدنيئة.

تم القبض على المتهم  وإحالته من قبل المستشار محمد جاد، رئيس نيابة الحسينية، وبإشراف المستشار حلمى عطا الله، المحامى العام لنيابات شمال الشرقية، إلى محكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت حكمها المتقدم.

 

 


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