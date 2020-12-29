البرلمان العراقى يتهم الأمم المتحدة بمخالفة السياقات البروتوكولية

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اتهم مجلس النواب النواب العراقي، الأمم المتحدة بمخالفة السياقات البروتوكولية بين مجلس النواب والبعثة الأممية، مشيرا إلى تأجيل ندوة خاصة بمشروع قانون الجرائم الإلكترونية.

وأوضحت الدائرة الإعلامية للمجلس، في بيان نقلته قناة "السومرية نيوز" العراقية، اليوم /الثلاثاء/: "نود التوضيح أن مجلس النواب كان من المقرر أن يعقد ندوة نقاشية بخصوص مشروع قانون الجرائم الإلكترونية بالتنسيق مع مكتب حقوق الإنسان التابع لبعثة الأمم المتحدة وبناء على رغبة البعثة بذلك".

وأضافت أن "هيئة رئاسة مجلس النواب استكملت كافة إجراءاتها المتعلقة بتنظيم وانعقاد الندوة، لا سيما حضور رؤساء اللجان النيابية المختصة ومشاركة الجهات المعنية"، مشيرة إلى أنه جرى الاتفاق على حضور مسؤولة هذا الملف دانييل بيل مديرة مكتب حقوق الإنسان، في هذه الندوة، إلا أن البعثة ارتأت وخلال فترة وجيزة من تاريخ انعقاد الندوة، عدم إرسال مسؤولة الملف المعني واستبدالها بموظف بسيط في هذا المكتب.