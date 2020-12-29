أول مريضة تحصل على الجرعة الثانية من لقاح فايزر المضاد لكورونا

كتب إيهاب محمد

تلقت مارجريت كينان، الجدة التى أصبحت أول مريضة في العالم تتلقى لقاح Pfizer / BioNTech خارج تجربة سريرية، جرعة ثانية لها، وفقا لموقع "سكاى نيوز".



تناولت مارجريت كينان جرعتها الأولى في وقت سابق من هذا الشهر

وقال البروفيسور آندي هاردى، الرئيس التنفيذى لمستشفيات جامعة كوفنتري ووارويكشاير ترست فى انجلترا، حيث تلقت السيدة كينان حقنها: "يسعدنا أن نرحب بعودة مارجريت كينان إلى مستشفى جامعة كوفنترى اليوم لتلقى الجرعة الثانية من التطعيم بأمان، بعد أن أصبحت أول شخص في العالم يتلقى Pfizer COVID-19 بعد موافقته السريرية".

وتابع:"ظل موظفونا الدؤوبون الذين شاركوا في برنامج التطعيم على اتصال بعائلة مارجريت منذ ذلك اليوم ويسعدنا أن مارجريت بصحة جيدة بعد خروجها من المستشفى".

وأستكمل: "من المهم أن يتقدم الجميع للحصول على اللقاح عندما تتم دعوتهم للقيام بذلك، ومثل المستشفيات الأخرى وجراحات الممارس العام في جميع أنحاء البلاد، سنتبع أحدث نصائح الخبراء والأدلة لدعوة الأشخاص للحصول على التطعيم في ذلك الوقت إنهم بحاجة إليه ".