اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 29 ديسمبر 2020 06:11 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

أول مريضة تحصل على الجرعة الثانية من لقاح فايزر المضاد لكورونا

الثلاثاء، 29 ديسمبر 2020 05:05 م
أول مريضة تحصل على الجرعة الثانية من لقاح فايزر المضاد لكورونا مارجريت كينان
كتب إيهاب محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تلقت مارجريت كينان، الجدة التى أصبحت أول مريضة في العالم تتلقى لقاح Pfizer / BioNTech خارج تجربة سريرية، جرعة ثانية لها، وفقا لموقع "سكاى نيوز".

تناولت مارغريت كينان جرعتها الأولى في وقت سابق من هذا الشهر
تناولت مارجريت كينان جرعتها الأولى في وقت سابق من هذا الشهر

 

وقال البروفيسور آندي هاردى، الرئيس التنفيذى لمستشفيات جامعة كوفنتري ووارويكشاير ترست فى انجلترا، حيث تلقت السيدة كينان حقنها: "يسعدنا أن نرحب بعودة مارجريت كينان إلى مستشفى جامعة كوفنترى اليوم لتلقى الجرعة الثانية من التطعيم بأمان، بعد أن أصبحت أول شخص في العالم يتلقى Pfizer COVID-19 بعد موافقته السريرية".

وتابع:"ظل موظفونا الدؤوبون الذين شاركوا في برنامج التطعيم على اتصال بعائلة مارجريت منذ ذلك اليوم ويسعدنا أن مارجريت بصحة جيدة بعد خروجها من المستشفى".

وأستكمل: "من المهم أن يتقدم الجميع للحصول على اللقاح عندما تتم دعوتهم للقيام بذلك، ومثل المستشفيات الأخرى وجراحات الممارس العام في جميع أنحاء البلاد، سنتبع أحدث نصائح الخبراء والأدلة لدعوة الأشخاص للحصول على التطعيم في ذلك الوقت إنهم بحاجة إليه ".


مارجريت كينان

لقاح كورونا

فيروس كورونا

لقاح فايزر

فايزر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

ممر شرفى للجدة مارجريت سيدة لقاح كورونا رقم 1.. فيديو

الثلاثاء، 08 ديسمبر 2020 11:00 م

العالم يحارب كورونا بسيدة.. بريطانيا تعلن حصول أول امرأة فى العالم على لقاح كورونا..مارجريت كينان صاحبة الـ91 عاما تدخل التاريخ.. وصفت الجرعة بـ"أفضل هدية عيد ميلاد".. وممر شرفى لتكريمها من الأطباء والممرضين

الثلاثاء، 08 ديسمبر 2020 12:04 م

هدية العمر .. مارجريت 91 عامًا وشكسبير 81 عام أول شخصين يحصلان على لقاح كورونا

الثلاثاء، 08 ديسمبر 2020 11:51 ص

صور البريطانية مارجريت كينان أول سيدة تحصل على لقاح كورونا فى العالم

الثلاثاء، 08 ديسمبر 2020 11:28 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة