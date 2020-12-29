وأضافت أن هذه الإصابة "هي الحالة الإيجابية الأولى للسلالة الجنوب أفريقية (للفيروس) في أستراليا"، وطمأنت المواطنين أنه لا خطورة عليهم، مؤكدة أن الحل في أهمية الالتزام بالحجر الصحي لمدة أسبوعين.

وتم تشخيص هذه الإصابة الأولى بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا لدى المسافرة القادمة من "ما وراء البحار" مما أدى إلى تحويلها فورا إلى المستشفى للتكفل بها ومراقبة تطور حالتها الصحية.