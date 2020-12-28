اليوم السابع
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الإثنين، 28 ديسمبر 2020 11:48 م
خالد صلاح
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وقف رحلات الطيران بين النمسا وجنوب إفريقيا حتى 10 يناير المقبل

الإثنين، 28 ديسمبر 2020 10:31 م
وقف رحلات الطيران بين النمسا وجنوب إفريقيا حتى 10 يناير المقبل رحلات الطيران
(أ ش أ)

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أعلنت وزارة الخارجية النمساوية اليوم الاثنين، عن وقف استقبال رحلات من جنوب إفريقيا حتى 10 يناير المقبل بسبب انتشار السلالة الجديدة من فيروس كورونا هناك.

وذكرت مصادر فى خارجية النمسا، اليوم أن بعد ظهور سلالة فيروس كورونا الجديدة كان من الضروري منع الطائرات القادمة من جنوب إفريقيا من الهبوط في مطارات النمسا اعتبارًا من بعد غد الأربعاء وحتى 10 يناير المقبل.

وأضافت أنه تم تمديد حظر هبوط الطائرات من بريطانيا والذي تم فرضه بالفعل منذ حوالي أسبوع وحتى 10 يناير أيضًا.

وبحسب بيان لشركة الخطوط الجوية النمساوية أقلعت اليوم طائرة من فيينا باتجاه مدينة كيب تاون ومن المقرر عودة طائرة من كيب تاون وهي ثاني أكبر مدينة في جنوب إفريقيا صباح غد الثلاثاء.

 

 

 


فيروس كورونا

وباء كورونا

سلالة كورونا

النمسا

جنوب أفريقيا

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