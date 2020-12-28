وفي وقت سابق، قال مكتب المدعي العام البلغاري إن بلاده تشتبه بجمع مواطن روسي يتمتع بوضع دبلوماسي لمعلومات عسكرية.

وفي المقابل، ذكرت السفارة الروسية في صوفيا أن وزارة الخارجية البلغارية أعلنت في 18 ديسمبر أن الملحق العسكري والجوي والبحري في السفارة غير مرغوب به ، مشيرة إلى أن موسكو تحتفظ بحق الرد.