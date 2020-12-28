موسكو (أ ش أ)

استدعت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، سفير بلغاريا في موسكو، أتاناس كرستين، على خلفية طرد دبلوماسي روسي من العاصمة البلغارية صوفيا، وأفادت وكالة "سبوتنيك" الروسية بأن السفير البلغاري، زار في وقت سابق من اليوم مبنى الخارجية الواقع في ساحة سمولينسكايا، حيث استمرت محادثته في وزارة الخارجية الروسية أقل من نصف ساعة، امتنع عقبها السفير عن التعليق.