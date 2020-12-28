مفوضية اللاجئين والدولية للهجرة تدعوان البوسنة والهرسك لحل أزمة 2000 لاجئ

كتبت - هند المغربي

حث بيان مشترك صادر عن عدد من المنظمات غير الحكومية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة السلطات في البوسنة والهرسك على إيجاد حل بديل على الفور لأزمة اللاجئين.

جاء ذلك على خلفيه إغلاق مخيم للمهاجرين في شمال غرب البلاد وما تلاه من حريق في 23 ديسمبر، حيث تقطعت السبل بما يصل إلى 500 شخص من سكان المخيم السابق، بالإضافة إلى حوالي 1500 لاجئ آخرين.

ووفق منظمات الأمم المتحدة على مدار الأيام القليلة الماضية، انخفضت درجات الحرارة إلى ما دون نقطة التجمد وشهدت البوسنة والهرسك تساقطًا كثيفًا للثلوج ومن جانبها تواصل المديرية العامة للمفوضية الأوروبية تقديم المساعدة الصحية والحماية للاجئين والمهاجرين. وبالنظر إلى الحالة الأليمة ، تم تعزيز توفير المساعدة المنقذة للحياة في مجال التوعية لمن ينامون في ظروف قاسية.