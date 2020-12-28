اليوم السابع
Ads
الإثنين، 28 ديسمبر 2020 02:30 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

مفوضية اللاجئين والدولية للهجرة تدعوان البوسنة والهرسك لحل أزمة 2000 لاجئ

الإثنين، 28 ديسمبر 2020 01:22 م
مفوضية اللاجئين والدولية للهجرة تدعوان البوسنة والهرسك لحل أزمة 2000 لاجئ لاجئون- أرشيفيه
كتبت - هند المغربي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حث بيان مشترك صادر عن عدد من المنظمات غير الحكومية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة السلطات في البوسنة والهرسك على إيجاد حل بديل على الفور لأزمة اللاجئين.

جاء ذلك على خلفيه إغلاق مخيم للمهاجرين في شمال غرب البلاد وما تلاه من حريق في 23 ديسمبر، حيث تقطعت السبل بما يصل إلى 500 شخص من سكان المخيم السابق، بالإضافة إلى حوالي 1500 لاجئ آخرين.

ووفق منظمات الأمم المتحدة على مدار الأيام القليلة الماضية، انخفضت درجات الحرارة إلى ما دون نقطة التجمد وشهدت البوسنة والهرسك تساقطًا كثيفًا للثلوج ومن جانبها تواصل المديرية العامة للمفوضية الأوروبية تقديم المساعدة الصحية والحماية للاجئين والمهاجرين. وبالنظر إلى الحالة الأليمة ، تم تعزيز توفير المساعدة المنقذة للحياة في مجال التوعية لمن ينامون في ظروف قاسية.

 


البوسنة والهرسك

الامم المتحدة

لاجئين

مهاجرين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

أمين عام الأمم المتحدة يدعو العالم إلى الاستعداد للأوبئة القادمة

الإثنين، 28 ديسمبر 2020 11:29 ص

الأمم المتحدة تسلط الضوء على أبرز السيدات العربيات في 2020.. بينهن مهندسة مصرية

الإثنين، 28 ديسمبر 2020 10:01 ص

فيروس كورونا يتجاوز مليونين و644 ألف إصابة فى القارة الأفريقية

الإثنين، 28 ديسمبر 2020 09:16 ص

سفراء ومنظمات دولية يهنئون "اليوم السابع" لفوزها بجائزة الصحافة الذكية.. الأمم المتحدة: نتشارك فى نشر أهداف التنمية المستدامة.. سفير اليابان بمصر يثمن دور الصحيفة الهام وسفير العراق: تتويجا لمسيرتكم المهنية

الخميس، 24 ديسمبر 2020 09:41 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة