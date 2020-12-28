معاناة أسرة متوفى من شهداء الجيش الأبيض.. تشكو تراكم الديون وتعيش بمنزل متهالك

الوادى الجديد _ ماهر أبو نور

تعيش أسرة محمد رفاعى عبد الوهاب، فنى خدمات معاونة بمستشفى الداخلة العام بمحافظة الوادى الجديد، ظروفا معيشية بالغة القسوة بعد مرور أكثر من 9 أشهر على رحيله، وذلك بعد أن تأخر صرف معاشه ومستحقات أسرته المالية حتى الآن، على الرغم من تكريمه ضمن قائمة شهداء الجيش الأبيض رئاسيا فى عيد الفطر المبارك لمواجهته فيروس كورونا.

وتعانى أسرة الفقيد من سوء الحالة المعيشية والمادية، حيث إن الزوجة لا تعمل ولديها ابن وحيد يعمل باليومية كلما سنحت الفرصة له لكى يوفر متطلبات والدته المعيشية، حيث كان والده المتوفى هو المسئول عن كل أعباء الاسرة وبدأ فعليا فى إنشاء منزل جديد لهم وتوقفت أعمال التشطيب بسبب الوفاة.

وتتمثل مشكلة الأسرة المتضررة فى عدم قدرتهم على صرف معاش الزوج المتوفى بسبب قيامه بعمل قرض شخصى على الوظيفة وقام بتجديده بقيمة 30 ألف جنيه وذلك حتى يتسنى له استكمال أعمال بناء المنزل وقام فى نفس الوقت بعمل قرض آخر من أحد الجمعيات الأهلية بقيمة 10 آلاف جنيه وأصبحت الأسرة مصالبة بسداد تلك المستحقات.

ورصدت عدسة "اليوم السابع"، جانبا من معاناة أسرة الشهيد، حيث يعيشون فى منزل تحت الإنشاء ولم يتم استكمال أعمال التشطيبات بسبب عدم وجود الدعم المالى، ما اضطرهم لانتظار صرف معاش الزوج الشهيد ويعيشون فى المنزل بدون شبابيك تحميهم من برد الشتاء ويحاولون التكيف مع تلك الظروف لحين انتهاء الأزمة.

وقالت السيدة زينب مبروك، زوجة الشهيد محمد رفاعى، فى تصريح خاص لـــ"اليوم السابع"، إنها رغم سعادتها بالتكريم الرئاسى لاسم زوجها إلا أنها لم تسلم من الشائعات بأنها حصلت على 150 ألف جنيه وهو ما جعل كل من يعيشون معها على قناعة بذلك وهى فى الحقيقة لا تستطيع توفير قوت يومها بسبب تأخر صرف المعاش على الرغم من تقديم كافة الأوراق التى تثبت أن زوجها توفى متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

وأضافت زوجة الشهيد، أنها خاطبت كل المسئولين من أجل الإسراع فى صرف المعاش حتى يتسنى لها تدبير أمورها ولكن لم تأتيها أية إجابات شافية بشأن المشكلة، حيث أن ـخر ما تلقته من ردود هو أن زوجها لم يثبت على أنه شهيد لكورونا وشهادة الوفاة ليس فيها ذلك، بالإضافة إلى أن تأخر المستحقات بسبب عدم استكمال إجراءات التأمين على زوجها وتأخر رد الجهة المختصة فى هذا الشأن.

وقال أحمد نجل الشهيد، أنه حصل على وعد من المسئولين بالمحافظة بتوفير فرصة عمل له بقطاع الصحة تكريما لوالده ودعما له ولوالدته لتحقيق الاستقرار المعيشى، ولكن ذلك لم يتحقق وهو لا يعول على ذلك بقدر ما يتمنى أن تنتهى مشكلة صرف المعاش فى أسرع وقت ممكن، حيث أن الشهور القادمة فى الشتاء ستكون شديدة القسوة والبرودة وهو يخشى على والدته التى كثيرا ما عانت طوال الشهور الماضية بسبب سوء الأحوال المعيشية وهى ترفض أن تم يدها لطلب المساعدة من أحد ويتمنى أن يوفر لها كل مطالبها ولكن عدم وجود فرصة عمل وعمله غير المنتظم لا يساعده على ذلك.

وردا على ذلك أفاد الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالوادى الجديد، فى تصريح خاص لـــ" اليوم السابع " أن مديرية الشئون الصحية تحرص تماما على توفير كافة سبل الدعم للعاملين بها وخاصة من ضحوا بأرواحهم من شهداء الجيش الأبيض فى مواجهة فيروس كورونا، حيث قامت مديرية الشئون الصحية باستكمال أوراق الشهيد من أجل صرف المعاش دون تعطيل وسيتم التواصل مع التأمينات لمعرفة سبب تأخر الأوراق.

وكانت حنان مجدى، نائب محافظ الوادى الجديد، بالإنابة عن اللواء محمد الزملوط محافظ الإقليم، برفقة الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، ووفد من الكادر الطبى، تكريم إسم شهيد الواجب الوطنى محمد رفاعى عبد الكريم عامل الخدمات المعاونة بمستشفى الداخلة العام، والذى توفى متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، بعد أن جرى نقله لمستشفى العزل الطبى بملوى حيث توجه وكيل الوزارة والوفد المرافق له إلى منزل العامل المتوفى بقرية أسمنت التابعة لمركز الداخلة، والتقت بأسرته وسلمتهم معايدة الرئيس السيسى بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، تقديرا لما قدمه العامل من تضحية أثناء عمله فى مستشفى الداخلة العام حتى أصيب بالمرض.



احمد نجل الشهيد يشرح مشكلتهم



احمد نجل الشهيد يشير لعدم جاهزية مسكنهم للمعيشة



اسرة الشهيد لاتستطيع تجهيز منزلهم للمعيشة



-أسرة-محمد-رفاعى-عبد-الكريم-عامل-بمستشفى-الداخلة-



الزوجة تطالب بصرف معاش زوجها المتوقف منذ وفاته



تقرير وفاة شهيد كورونا بالداخلة



جانب من منزل الشهيد



داخل منزل شهيد كورنا بالداخلة



زوجة الشهيد اثناء التكريم الرئاسى لها



زوجة الشهيد ونجله



شهادة وفاة شهيد كورونا بالوادى الجديد



مستلزمات البناء غير مكتملة ومهددون بالسجن بسبب الديون