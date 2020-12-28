مسنة 91 عاما أول سيدة تتلقى لقاح فيروس كورونا فى السويد.. صور

كتب محمد تهامى زكى

أصبحت السيدة جون بريت يونسون، 91 عاما، هى أول امرأة تتلقى لقاح فيروس كورونا "كوفيد - 19" فى السويد، التى تقطن فى إحدى دور الرعاية بمدينة ميولبى، التى تقع ضمن مقاطعة أوسترجوتلاند شرق البلاد.

ووفقا لموقع Alkompis السويدى، أجرى ستيفان لوفين، رئيس الحكومة السويدية، محادثة فيديو مع المرأة، حيث سألها عن شعورها بأنها أول من يتم تطعيمه فى السويد؟، وأجابت: "إنه شعور جيد.. الآن لست مضطرًة لأن أمرض".





فيما عبرت الممرضة "آنا لويس"، عن سعادتها لكونها أول ممرضة قامت بأول عملية تطعيم بلقاح كورونا، وقالت: "إنه شعور ممتع للغاية، لم أكن لأحلم بأن أكون أنا أول شخص فى السويد ينفذ هذا".





من جانبه، قال ريتشارد بيرجستروم، منسق اللقاحات، إنه فى العديد من البلدان الأخرى، يتم تطعيم السياسيين والمشاهير أولاً، ولكن هذا لا ينطبق على النموذج السويدى، مضيفا: "من الجيد جدًا أن تكون السيدة جون بريت يونسون، هى أول من يتلقى اللقاح".