محافظ الشرقية يكلف بتوفير مكان مناسب للعاملين بالوحدة البيطرية بالرحمانية

الشرقية - إيمان مهنى

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، المحاسب محمد الأباصيرى رئيس مركز ومدينة أبو كبير بتوفير مكان مناسب لاستيعاب العاملين بالوحدة البيطرية بالرحمانية ، وذلك بعد تعرض المبنى لتصدعات تستلزم أعمال إحلال وتجديد للحفاظ على سلامة العاملين به والمترددين عليه مع الاستمرار فى تقديم خدمات بيطرية لرعاية الحيوانات ومربى الثروة الحيوانية ولخدمة المزارعين من أبناء القرية والقرى المجاورة.

جاء ذلك خلال زيارته لمقر الوحدة البيطرية بعد مشاركته فى انطلاق فعاليات مبادرة 100مليون صحة للعناية بالأم والجنين بوحدة طب الاسرة بالرحمانية التابعة للإدارة الصحية بأبو كبير.

تفقد المحافظ مبنى الوحدة البيطرية للوقوف على حالته الإنشائية وتلاحظ له وجود تصدعات فى الحجرتين الإداريتين ليوجه المحافظ مدير مديرية الطب البيطرى بالتنسيق مع رئيس مركز ومدينة أبو كبير بسرعه إخلاء الحجرتين وتوفير مكان بديل للعاملين لحين الإنتهاء من أعمال الاحلال والتجديد حيث أن الوحدة مدرجة فى الخطة الإستثمارية 2021.

طالب المحافظ الأطباء البيطرين والعاملين بالوحدة الإستمرار فى تقديم كافة الخدمات البيطرية للحفاظ على الثروة الحيوانية وزيادتها ومكافحة الأمراض التى تهدد صحة الحيوان.

رافق المحافظ اللواء السعيد عبد المعطى الخبير الوطنى للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات والمحاسب محمد الأباصيرى رئيس مركز ومدينة أبو كبير.



وحدة الرحمانية البيطرية