محافظ الدقهلية يشدد على توسيع قاعدة الاستفادة من قروض مشروعات شباب الخريجين

الدقهليه - شريف الديب

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، ضرورة تعظيم الاستفادة من قروض مشروعات شباب الخريجين، بإقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة، لتوفير حياة كريمة لهم، وذلك من خلال تطبيق أفكار ومقترحات جديدة لتوسيع قاعدة الاستفادة لدى الشباب وراغبى العمل الحر، مشيرا إلى أن ذلك لن يحدث إلا بتضافر جهود كافة الأجهزة التنفيذية وفى مقدمتها الوحدات المحلية مع إدارة الجهاز بديوان عام المحافظة.

جاء ذلك خلال رئاسة محافظ الدقهلية لاجتماع مجلس إدارة جهاز شباب الخريجين بالمحافظة، وذلك بحضور هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية، واللواء عبد القادر النورى وكيل أول الوزارة السكرتير العام، وزينب الامشاطى مدير عام الجهاز، ومسئولى قطاعات الشباب والرياضة والتضامن الاجتماعى والقوى العاملة والتربية والتعليم، مديرى الشئون المالية والإدارية والحسابات والشئون القانونية والمتابعة ؟.

واستعرض الاجتماع الموقف التنفيذى لأعمال الجهاز خلال الفترة الماضية، حيث بلغ إجمالى ما تم صرفه من قروض خلال 2019/2020 ما يزيد على 12 مليون جنيه، أقيمت بها 644 مشروعا اتاحت 1460 فرصة عمل استفاد منها 730 شاب منهم 323 من الذكور و407 من الإناث.

ووجه محافظ الدقهلية، مديرة عام الجهاز بضرورة المتابعة المستمرة للمشروعات الحاصلة على القروض ومدى جديتها وضرورة انتظام أصحابها فى السداد حرصا على توفير التمويل لمشروعات آخرى.

وشدد محافظ الدقهلية، على ضرورة توسيع قاعدة استفادة الشباب من قروض الجهاز وتنويع المشروعات لتناسب احتياجات السوق من المنتجات والسلع وتخلق فرص عمل جديدة، مؤكدا أهمية تيسير إجراءات الحصول على القروض دون إخلال بالشروط والمساعدة فى تسويق منتجات المشروعات

وأكد المحافظ، ضرورة نشر الوعى بين الشباب بجدوى المشروعات الخاصة والعمل الحر من خلال كافة الوسائل بما يساهم فى الإقبال على القروض .

يأتى ذلك فى إطار جهود الدولة وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية للإهتمام بالشباب وإتاحة التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تشجيعا لهم على العمل الحر.